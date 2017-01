Mark Kranendonk trainer Assendelft

Archieffoto Mark Kranendonk

ASSENDELFT - Mark Kranendonk volgt Guillaume Groot op als hoofdtrainer van Assendelft. De 45-jarige Heemskerker kwam als voetballer uit voor onder meer ADO’20 en FC Lisse en was als oefenmeester actief voor FC Castricum, Amstelveen Heemraad en CSW.

Groot maakte vlak voor de jaarwisseling bekend aan het eind van het seizoen Assendelft te verlaten. De mededeling kwam niet onverwacht. Het bestuur had de oefenmeester, die binnen de club op handen wordt gedragen, graag voor een zesde seizoen aan zich gebonden. Maar de oefenmeester gaf al eerder aan na de promotie naar de eerste klasse moeite te hebben om nieuwe uitdagingen te vinden bij Assendelft. Groot keert terug naar KFC, waar hij als speler jarenlang voor uitkwam.

Overigens had het verlengen van het contract met Groot de nodige voeten in de aarde gehad. Voor de eerste klasse en hoger moet een trainer in het bezit zijn van TC1. Groot, die dit seizoen dispensatie heeft, is dat (nog) niet, met als gevolg dat de club had genoodzaakt ’een stroman’ had moeten inschakelen. Kranendonk is wel in het bezit van TC1. Vorig seizoen sprong hij in bij CSW nadat Anthony Servinus was getroffen door een hersenbloeding. Dit seizoen heeft hij geen club.