KZ: ’Misschien geen recht op de playoffs’

ZAALKORFBAL - KZ hielp AW/DTV zondag aan haar eerste overwinning: 27-23. Trainer Maarten van Woerkom - die na dit seizoen vertrekt - was zeer teleurgesteld in zijn ploeg. ,,Wij brachten veel te weinig. Daar kan ik met mijn hoofd niet bij. Als je er niet volledig voor wil gaan, hoor je niet thuis in de basis.’’

Al na enkele minuten voelde Van Woerkom zich genoodzaakt tot het nemen van een time-out. KZ startte veel te slap en keek tegen een 4-0 achterstand aan. ,,We waren gewaarschuwd. Vorig seizoen hebben we ook verloren op bezoek bij deze ploeg. We wisten dat ze met een brok energie en inzet zouden spelen. Ik vind het dan extra erg dat we daar niet hetzelfde tegenover hebben kunnen zetten.’’

KZ verloor al haar duels, de vrouwen hadden een gezamenlijke off-day en de heren konden ook niet boven hun tegenstander uitstijgen. ,,We zijn gewoon niet goed genoeg om het verschil te maken’’, concludeerde de oefenmeester. ,,Tegen het betere Fortuna spelen we wel volgens de afspraken en winnen we. Dat lieten we nu na. Misschien hebben we geen recht op een plek in de playoffs.’’

Scores: Jordi Pasma 8, Stijn van der Vegt 7, Tim Bakker 5, Rosemarie Roozenbeek 3.