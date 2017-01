’Niet scherp genoeg’

Foto: Ronald Goedheer Lisa Hagemeijer tikt de bal namens Zaanstad over het blok van Thor.

VOLLEYBAL - De volleybalsters van Zaanstad hielden één punt over aan het eerste thuisduel onder leiding van trainer Patrick de Reus. Na afloop van het duel tegen Thor heerste binnen de spelersgroep echter het gevoel dat er veel meer in had gezeten. ,,Op sommige momenten waren we écht niet scherp genoeg’’, reageerde speelster Masja Roovers na de wedstrijd.

Door Bouk Kriek - 22-1-2017, 23:43 (Update 22-1-2017, 23:43)

,,Het begin van die vierde set bijvoorbeeld’’, zuchtte Roovers. ,,Maar ook de eerste en tweede set waren erg slecht van onze kant. Gelukkig herpakten...