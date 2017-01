Tom Jansen trainer WSV’30

WORMER - Tom Jansen volgt bij WSV’30 na dit seizoen Rob Klanker op. ,,Er was direct een klik tussen de trainer, ’voetbaltechnische zaken’ en de spelersgroep. Het bestuur is ervan overtuigd dat hij de spelers op een hoger voetbalniveau kan brengen. Maar dat hij ook een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het teamgevoel en de sfeer in de groep.’’

Klanker trad deze zomer aan als trainer bij de Wormer vereniging, met de intentie van beide kanten om de samenwerking meerdere seizoenen te laten duren. Er ontstond echter geen chemie tussen de oefenmeester en de spelersgroep, waaruit Klanker zijn conclusies trok. Hij kwam tot overeenstemming met LSVV, waarna hij het bestuur van WSV verraste met de mededeling dat hij aan het eind van het seizoen zou vertrekken.

Jansen stond in het verleden aan het hoofd van diverse Zaanse selecties. De oefenmeester werd vorig seizoen na vijf wedstrijden aan de kant gezet bij Hercules Zaandam, dat momenteel in dezelfde klasse (derde klasse B) uitkomt als WSV’30. De hooggespannen verwachtingen binnen de ambitieuze vereniging deden de trainer de das om.

Het wegsturen van Jansen had, gekeken naar de resultaten, weinig effect. Hercules, dat veel nieuwe spelers aan zich had weten te binden en als torenhoge favoriet aan de competitie begon, kende een uitermate teleurstellend seizoen en speelde zich pas in de slotfase in veilige haven.