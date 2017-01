Marlène 2 drukt Kondo onder de gevarenstreep

HEERHUGOWAARD - De zaalvoetballers van Kondo Budjang gaan zware maanden tegemoet. Na de 4-2 nederlaag van vrijdagavond tegen Marlène 2 staat de Zaanse eerstedivisionist op een plek die aan het eind van de competitie deelname betekent aan de nacompetitie tegen degradatie.

Rond de jaarwisseling leek er weinig aan de hand voor Kondo. Mede dankzij de zege in de laatste competitieronde op AC Kingdom, dankzij een treffer van Chris Manuputty in de zoemer, had het optimisme bij spelers en supporters aangewakkerd. Weliswaar stond de ploeg maar net boven de degradatiezone, maar - was de gedachte - met de zes punten van de ’verwachte’ zeges op de reserveteams van Knooppunt en Marlène zou het team van trainer Ferdinand Hofland voldoende adem creëren om het seizoen zonder problemen uit te spelen. Twee weken geleden kreeg Kondo echter al een stevige tik te verwerken. Door vier dramatische minuten leed de Zaanse ploeg een uitermate pijnlijke nederlaag tegen Knooppunt, waarna de zaalvoetballers vrijdagavond in Heerhugowaard een dreun incasseerden. Het duel waarvan Hofland vooraf erkende dat de wedstrijd niet verloren mocht worden, werd verloren. Met als gevolg dat Kondo zakte naar de negende positie op de ranglijst. Weliswaar is de veilige zone binnen bereik, maar de druk op de momenteel toch al niet van zelfvertrouwen overlopende Zaanse spelers zal met de week toenemen.

Kondo heeft veel moeite met het belangrijkste aspect van het spelletje: scoren. Ook tegen Marlène liet de thuisploeg veel mogelijkheden onbenut. ,,We begonnen slecht’’, gaf Hofland toe. Maar de spelers herstelden zich goed. In de tweede helft hadden we het betere van het spel’’, keek Hofland terug op het duel. ,,Zeventig procent balbezit en ik schat de kansenverhouding in op 12-5 in ons voordeel. Maar scoren bleek opnieuw een probleem.’’

Mandjano Manuputty miste bij een 1-0 achterstand een strafschop. Bij 2-0 kregen de bezoekers opnieuw een penalty, deze werd door Jaïr Manuputty wel benut: 2-1. Kondo ging op zoek naar de gelijkmaker, maar de thuisploeg toonde zich aanzienlijk effectiever dan Kondo. De treffer van Randazzo Manuputty (4-2) was alleen nog van belang voor de statistieken.