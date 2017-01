Trainer Michel Vogelaar per direct weg bij Westzaan

WESTZAAN - Michel Vogelaar is per direct opgestapt als trainer van Westzaan. De oefenmeester trok zijn conclusies tijdens de evaluatie van zijn functioneren.

Voor het antwoord op de vraag wat hem tot zijn besluit heeft gebracht, verwijst Vogelaar naar de officiële verklaring die door de club naar buiten is gebracht. ’Hij voelt zich niet genoeg gesteund vanuit de spelersgroep waarbij het bestuur niet in staat bleek om zijn langjarige visie voldoende te ondersteunen.’ ,,Natuurlijk is er meer, maar ik voel mij niet geroepen om daar op dit moment mee naar buiten te treden.’’

Vogelaar is de derde achtereenvolgende trainer die slechts een half jaar de scepter zwaaide over de selectie van Westzaan. In de winterstop van het vorige seizoen kwam een einde aan de samenwerking tussen de club en Chiel Kok. Jerry van der Wijst maakte het seizoen af als interim-trainer, waarna Vogelaar het stokje overnam.

,,De situatie rond Chiel is niet te vergelijken met die van Michel’’, stelt Westzaan-voorzitter Stefan Gorthuis. ,,Dit vertrek heeft ons overvallen. Hoe nu verder? We zullen ons beraden en beslissen op korte termijn of we de oplossing intern of extern zoeken. Binnen de club zijn meerdere mensen, die de papieren hebben om de functie van hoofdtrainer uit te oefenen.’’

Vogelaar, die de afgelopen seizoen de zaterdagselectie van OFC onder zijn hoede had, laat weten de ambitie te hebben om zijn trainerscarrière voort te zetten. ,,Maar niet overal, de club moet wel in mijn plaatje passen. Ik zeg het altijd zo: ik ben geen hypotheektrainer, maar een liefhebber.’’