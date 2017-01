Miranda Dekker en Roza Blokker: Verbazing en heel veel vreugde

Archieffoto Roza Blokker: ,,Alle verantwoordelijken waren duidelijk: het deelnemersveld zou niet worden aangevuld.’’

ZAANSTREEK - Vreugde en verbazing strijden twee dagen na dato nog altijd om voorrang in de stemmen van Miranda Dekker en Roza Blokker. Beide Zaanse schaatssters werden dinsdagavond in extremis toegevoegd aan het deelnemersveld voor het NK allround in Heerenveen, dat vandaag begint. ,,Niet de ideale voorbereiding op een wedstrijd’’, lacht de 27-jarige Dekker. ,,Aan de andere kant is er ook minder tijd om je zenuwachtig te maken.’’

Door Eric Strouwene.strouwen@hollandmediacombinatie.nl - 19-1-2017, 18:33 (Update 19-1-2017, 18:33)

Dekker en Blokker leefden anderhalve week tussen hoop en vrees. De prestaties van beide...