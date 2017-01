Tim Bakker hakt knoop door: ’Dit is laatste seizoen’

Archieffoto Tim Bakker nam enkele maanden geleden al afscheid als international

KOOG AAN DE ZAAN - Tim Bakker zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. De voormalig korfbalinternational van KZ/Hiltex hakte zondag voor zichzelf de knoop door en deelde zijn beslissing dinsdag met de spelersgroep. ,,Om op topniveau te sporten moet je heel veel offers brengen’’, verklaart Bakker zijn besluit. ,,Dat kostte mij heel lang geen moeite, maar de afgelopen periode steeds meer.’’

De mededeling van Bakker kwam niet uit de lucht vallen. ,,Nadat ik was gestopt als international heb ik de zaken op een rij gezet. Het kost mij steeds meer moeite om alles opzij te zetten voor het korfbal op topniveau. Ik word ouder, kamp met blessures en niet te vergeten: ik ben sinds enkele maanden vader en wil tijd besteden aan mijn dochter.’’

De vraag of het seizoen, en dus zijn carrière, voor hem eindigt in de zaal of op het veld, durft Bakker op dit moment niet te beantwoorden. ,,Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar voor mij heeft de zaal altijd prioriteit gehad. Het mooiste scenario is natuurlijk dat ik mijn laatste wedstrijd speel in het Ziggodome. Dat is dit seizoen automatisch de finale, want er wordt niet meer gestreden om de derde plaats.’’