Waterpoloster Danique Lauritsen ziet in Athene alleen hotel en zwembad

Natasha Smit Danique Lauritsen: ,,Waterpolo is meer dan een hobby, die ik op zaterdag beoefen.’’

ATHENE - De Acropolis. De Griekse tempels en de prachtige kustlijn van Athene. Danique Lauritsen heeft er niets van gezien. De in Krommenie geboren waterpoloster was afgelopen weekeinde in de Griekse hoofdstad om daar met haar club UZSC wedstrijden voor de Euro League te spelen. En daar hoort sightseeing of andere afleiding niet bij. „Ik vind dat niet zo erg”, reageert Lauritsen lachend. „Ik vind het wel leuk om me een weekend lang volledig op waterpolo te richten. Het eten, het trainen en het slapen. Alles stond in het teken van onze sport.”

Door Natasha Smit - 18-1-2017, 14:35 (Update 18-1-2017, 14:46)