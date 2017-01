Dekker en Blokker vrijdag toch aan de start bij NK allround

ZAANSTREEK - De Zaanse schaatssters Miranda Dekker en Roza Blokker zijn alsnog toegevoegd aan het deelnemersveld van het Nederlands kampioenschap allround. Het tweetal werd dinsdagavond, vrijwel direct nadat de inschrijftermijn om acht uur officieel sloot, op de hoogte gesteld.

Ook Inge Mostert mag deelnemen aan het toernooi in Thialf. De rijdster leek deelname van de Zaanse schaatssters in de weg te staan, omdat zij als ’eerste reserve’ niet aan de toelatingseis voldeed. Ze staat slechts veertigste op de seizoensranglijst over 500, 1500 en 3000 meter, waar een plek bij de eerste 32 vereist is. Volgens datzelfde reglement zouden vervolgens geen andere reserves kunnen worden aangewezen.

Het was al bekend dat van de twintig geplaatste schaatssters er minimaal vier afzien van deelname. Zo verkiezen Ireen Wüst en Marrit Leenstra het NK sprint boven het allroundtoernooi. De KNSB besloot het reglement terzijde te schuiven. ’Na veel vijven en nog meer zessen is er besloten over te gaan tot het aanstellen van reserves bij het NK allround’, staat in de mail die aan de sporters is gestuurd. Dekker en Blokker staan derde en vierde op de reservelijst. Aveline Hijlkema is tweede reserve.