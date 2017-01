Remco van Eijden: Een klasse apart

Ronald Goedheer Remco van Eijden: De Saen Trophy is een thuiswedstrijd, en zo voelt dat ook. Het gooien van de pijlen is hier een stuk makkelijker dan onder de spanning van Lakeside.’’

DARTEN - ,,Als ik op Lakeside het niveau van vandaag had gehaald, dan had ik dat toernooi ook gewonnen.’’ Darter Remco van Eijden stapte na de finale van de vijftiende editie van de Saen Trophy met een brede glimlach door het Zaandamse café De Schot. ,,Maar de spanning tijdens de wedstrijden is niet met elkaar te vergelijken. De Saen Trophy is een thuiswedstrijd, en zo voelt dat ook. Het gooien van de pijlen is hier een stuk makkelijker dan onder de spanning van Lakeside.’’

Door Dylan Vrisekoop - 15-1-2017, 23:11 (Update 15-1-2017, 23:11)