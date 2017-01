KZ: Dramatische slotfase

Ronald Goedheer Jordi Pasma: ,,Het was pijnlijk.’’

ZAALKORFBAL - Dat tegen koploper PKC een nederlaag zou worden geleden was ingecalculeerd. Toch stapten meerdere korfballers van KZ/Hiltex zaterdag na de 18-28 nederlaag zichtbaar gefrustreerd van het veld. ,,In het laatste deel van de wedstrijd hadden wij helemaal niets meer in te brengen’’, zuchtte speler Jordi Pasma. ,,Het was pijnlijk.’’

Door Daan Keijzer - 15-1-2017, 23:04 (Update 15-1-2017, 23:04)

KZ bleef tot 12-14 in het spoor van PKC. Maar toen de bezoekers een tandje bij schakelden werd de thuisploeg volledig onder de voet gelopen. In een tijdsbestek van tien minuten...