De Ham klimt naar zevende plaats

WATERPOLO - Een sterke fase in het vierde kwart leverde de waterpoloërs van De Ham een overwinning op tegen Donk: 11-8. Door de winst klom de Wormerveerse ploeg naar de zevende plaats op de ranglijst van de eredivisie, ten koste van Donk en Polar Bears.

In het Wormerveerse zwembad De Watering werd zaterdag aan het vierde kwart begonnen met een 6-6 stand. De ploeg uit Gouda scoorde 6-7, maar daarna nam de thuisploeg onder leiding van de gebroeders Van ’t Veer het heft in handen door vijf keer achtereen te scoren. Trainer Jan-Bram van Luit had na afloop veel positieve woorden over voor zijn ’creatieve tandem’. ,,Floris heeft een hoog waterpolo-IQ. Neem die laatste goal van hem. Ingmar Veenhuis krijgt een uitsluiting door een persoonlijke fout op Van ’t Veer. Het fluitsignaal van de scheidsrechter galmt nog na in je oor, maar Floris heeft die bal al in het doel liggen. Er zijn maar weinig spelers die dat kunnen. Het is spelintelligentie.’’

De topscorer van De Ham reageerde bescheiden op de complimenten. Als Van ’t Veer in een wedstrijd op doel schiet is het bijna altijd raak. ,,Dat heb ik in de jeugd van mijn vader geleerd. Hij en mijn moeder zijn mijn trainers geweest. Mijn vader hield mij altijd voor alleen op doel te schieten als je honderd procent kans hebt. Die opdracht volg ik nog steeds.’’

Periodestanden: 1-1, 4-3, 1-2, 5-2.

Scores De Ham: Claudio di Martino 3, Floris van ’t Veer 3, Sjoerd Beets, Tom Geestman, Stephen Gravestein, Dennis van der Linde, Reinier van ’t Veer.