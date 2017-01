Zaanstad: ’Verplichte’ overwinning

VOLLEYBAL - De volleyballers van Zaanstad hebben uit met 1-3 gewonnen van Dordrecht. Een ’verplichte’ overwinning volgens Zaanstad-trainer Vincent Pirovano.

,,Tegen een ploeg die zo laag op de ranglijst staat, waren wij op papier verplicht te winnen. Toch bleven we op onze hoede, want de vorige twee confrontaties met Dordrecht gingen verloren. Deze keer hebben wij revanche genomen en Dordrecht overklast. Alleen tijdens de derde set kwam er bij hen alles uit wat erin zat. Maar we herpakten ons goed.’’

De volgende twee wedstrijden worden voor Zaanstad heel belangrijk. Eerst wacht de derby tegen Compaen, de nummer twee op de ranglijst. Dan volgt een confrontatie met koploper Sliedrecht.