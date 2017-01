OFC-De Dijk: Voorzet zeilt binnen

Ronald Goedheer Mohammed Cherif (OFC) wordt onreglementair gestuit.

DERDE DIVISIE - De rivaliteit tussen OFC en De Dijk is groot. Dat bleek zondag opnieuw. Het duel werd regelmatig ontsierd door opstootjes, het mag een wonder worden genoemd dat beide ploegen met elf man het eind van het duel haalden. Even leek er ’een primeur’ in de maak, maar ook deze keer won OFC de confrontatie niet. Dankzij een ’mislukte voorzet’ kwam De Dijk in de slotfase langszij (1-1).

Door Erik-Jan Aafjes - 15-1-2017, 22:55 (Update 15-1-2017, 22:55)

Invaller Damian Menzo was de gevierde man aan de kant van de...