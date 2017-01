Ronding van 20 in plaats van 22

Archieffoto Miranda Dekker (links): ,,Het was echt heel erg zuur, ik kon er helemaal niet mee afzetten.’’

ZAANSTREEK - Het trainingskamp in Erfurt was belegd als voorbereiding op het Nederlands kampioenschap allround. Maar het is maar de vraag of Miranda Dekker volgende week in Heerenveen aan de start staat. De Koogse liep rechtstreekse plaatsing mis, door ’materiaalpech’ tijdens de kwalificatiewedstrijd in Groningen.

Door Roza Blokker - 13-1-2017, 17:07 (Update 13-1-2017, 17:07)

Wat ging er mis?

,,Mijn schaatsen waren verkeerd gerond. De man die dit altijd voor mij deed is onlangs overleden. De apparaten zijn overgenomen door een schaatswinkel. Teamgenoten hadden hun schaatsen daar laten ronden en waren tevreden. Dus...