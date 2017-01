Zaanlandia loot met De Bilt een zaterdagtweedeklasser

ZAANDAM - De voetballers van Zaanlandia nemen het in de vierde ronde van de districtsbeker op tegen zaterdagtweedeklasser De Bilt. De Zaandamse zondagtweedeklasser speelt uit. De Bilt bezet momenteel de derde plaats in de tweede klasse B, Zaanlandia staat negende in de tweede klasse A.

Zaanlandia is de enig overgebleven Zaanse vertegenwoordiger bij de laatste 32 ploegen. De selectie van trainer Ronald Dooijeweerd, die zich onlangs voor een vierde seizoen verbond aan de Zaandamse vereniging, plaatste zich voor de vierde ronde door Vrone (4-1) en Valleivogels (5-1) overtuigend te verslaan. In de derde ronde - een tussenronde om het aantal clubs terug te brengen naar 32 - was Zaanlandia vrijgeloot. Ploegen die de halve finale bereiken mogen deelnemen aan het ’grote’ KNVB-bekertoernooi.

Bert Blank, voormalig hoofdtrainer van Zaanlandia, staat ook komend seizoen aan het roer bij RKEDO. De verlenging van het contract werd bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vierdeklasser uit De Goorn. De partijen hopen gezamenlijk promotie naar de derde klasse te bewerkstelligen.