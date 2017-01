’Blauw Wit 2 bleek plafond’

Ronald Goedheer Jori van der Peet: ,,Als student had ik de tijd om vier keer in de week te trainen, maar dat zou in de nieuwe situatie heel lastig worden.’’

ZAANDAM - Met een rugtas vol ervaring keerde Jori van der Peet (26) dit seizoen terug bij ZKV. Twee seizoenen geleden vertrok ze naar het in de korfballeague spelende Blauw Wit om te kijken tot welk niveau haar kwaliteiten reikten. ,,In het tweede team (dat reserve korfballeague speelt) kon ik prima mee, maar een vaste positie in het eerste team bleef buiten bereik. Je kan dan twee dingen doen. In Blauw Wit 2 blijven spelen met de wetenschap dat je aan je plafond zit, of weer belangrijk zijn voor je oude club. Ik heb voor het laatste gekozen.’’

Door Tom Flipse - 10-1-2017, 22:09 (Update 10-1-2017, 22:09)