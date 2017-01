Imposant ZKV zet de weg omhoog in

Ronald Goedheer Eden Beugeling (met bal) scoorde drie keer.

ZAALKORFBAL - Met ’ontiegelijk’ veel beleving speelde ZKV tegenstander BEP zaterdag van de mat: 33-22. ,,Ons harde werken wordt eindelijk beloond’’, was trainer Jorrith Ekelmans lyrisch. ,,Juist het maken van doelpunten lukte in de laatste wedstrijden niet goed. Deze uitslag is voor ons de bevestiging van wat we eigenlijk al wisten: we kunnen heel goed korfballen.’’

Door Tom Flipse - 9-1-2017, 10:39 (Update 9-1-2017, 10:39)

De resultaten van ZKV vallen dit zaalseizoen wat tegen. Vorig jaar werd er lang meegedaan voor de bovenste plekken in de overgangsklasse, maar deze competitie kwamen...