KZ klimt naar play-offpositie

Ronald Goedheer Jente Visser had net als haar teamgenoten van OKV het vizier niet op scherp staan tegen Dubbel Zes.

ZAALKORFBAL - De korfballers van KZ/Hiltex deden zondag goede zaken door Fortuna opzij te zetten: 23-24. De Kogers klommen door de zwaarbevochten zege naar de vierde plaats van de ranglijst, een plek die aan het eind van de rit plaatsing voor de play-offs zou betekenen. De duels van Groen Geel en Roda werden zaterdag afgelast, vanwege de gevaarlijke situatie op de Nederlandse wegen.

KZ-trainer Maarten van Woerkom houdt de blik vooralsnog op de onderste regionen gericht. ,,De verschillen zijn klein. Fortuna staat door de nederlaag tegen ons in de gevarenzone, als wij vandaag hadden verloren stonden wij op die plek. Nu hebben we even wat lucht. Volgende week spelen we tegen koploper PKC. Die wedstrijd kunnen we nu ontspannen ingaan. Daarna volgen drie wedstrijden tegen laag geklasseerde teams. Als we die winnen, dan durf ik naar de bovenste plaatsen te kijken.’’

KZ kwam in Delft moeizaam op gang. De ploeg keek lang tegen een achterstand van drie treffers aan. ,,Het was even wennen aan de manier waarop Fortuna speelt’’, keek Van Woerkom terug. ,,Fortuna speelt met de dames in de rebound, het gebeurt niet zo vaak dat een ploeg dat doet. Daar moesten wij ons op instellen. Vooral omdat de tegenstander bij de vrouwen een lengte-overwicht had. Bovendien zocht Fortuna fysiek de grenzen op.’’

Bij rust was de marge één treffer in het nadeel van de Koger ploeg en in de tweede helft namen de bezoekers het heft in handen. Het lukte echter niet om afstand te nemen van de tegenstander. ,,Het liefst zie ik mijn ploeg een sprankelende wedstrijd spelen, waarin meteen een ruime voorsprong wordt gepakt en met grote cijfers gewonnen’’, reageerde de oefenmeester. ,,Maar dat komt helaas niet zo vaak voor. Vandaag hebben we in de tweede helft maar acht doelpunten tegen gekregen. We hebben dus prima verdedigd, zeker omdat Fortuna ook nog eens een aantal moeilijke treffers scoorde. Het is alleen jammer dat we zelf ook moeilijk scoorden. We kwamen een paar keer op twee doelpunten voorsprong. Maar telkens scoorde Fortuna snel de aansluitingstreffer, waardoor de spanning bleef hangen. Maar we hebben de wedstrijd gewonnen en doen goede zaken in de strijd tegen degradatie. Ik kijk met een prettig gevoel terug op de eerste wedstrijd van het jaar.’’

Scores: Tim Bakker 6, Jordi Pasma 5, Stijn van der Vegt 4, Rick Voorneveld 4, Rosemarie Roozenbeek 4, Esther Cordus.

Atlantis-ZKC 13-11

,,Waardeloos’’, beschreef ZKC-trainer Marc Krook het duel van zijn ploeg tegen Atlantis. ,,Dit noemen ze dan oliebollenwedstrijden. Nou, dat heb ik gemerkt. Het leek alsof we voor het eerst met elkaar in het veld stonden.’’ De Zaandammers kwamen in de tweede helft nog op een 7-9 voorsprong, maar slaagden er niet in om door te drukken. ,,Ik denk niet dat ik mijn ploeg hoef te motiveren voor de wedstrijd van volgende week tegen De Vinken. Ik verwacht dat mijn spelers zich willen revancheren.’’

Scores: Leonieke Moerland 3, Jordy Koel 2, Emma Schaap 2, Mark Heijnen, Boris Boeije, Michael Bakker, Natasja Man.

OKV-Dubbel Zes 9-10

OKV heeft het vizier al tijden niet op scherp staan. De ploeg scoorde in de laatste drie confrontaties niet meer dan twaalf treffers per wedstrijd en ook tegen Dubbel Zes had de ploeg moeite om de korf te vinden. ,,We moeten onze rug rechten. Ik weet dat we kunnen scoren, dat laten de spelers op de training wel zien. Maar in en rond de wedstrijden mis ik een stukje mentaliteit. Dat roep ik al een tijdje, maar ik heb niet het gevoel dat er iets verbetert.’’

Scores: Joey Bakker 3, Sandy Holverda 2, Guido Tijmes, Jane Schanzleh, Denise Roels, Robin Witbaard.

Madjoe-Furore 14-14

Furore gaf bij Madjoe een zeker lijkende overwinning uit handen. ,,Misschien had ik van tevoren getekend voor deze uitslag, maar nu baal ik als een stekker’’, reageerde trainer Richard Stolte. Zijn ploeg stond er bij rust met 7-12 prima voor. ,,Maar het lukt ons vaker niet om een wedstrijd goed uit te spelen.’’

Scores: Sven Heinsbroek 5, Bram Kok 2, Coen Stolp 2, Heleen Vredenburg 2, Merel Vestering, Caro Jansen, Thomas Kenter.

Aurora-Zaandam Zuid 13-11

De spelers van Zaandam Zuid waren niet te spreken over hun eigen prestaties na het verlies tegen Aurora. ,,Ze vroegen zich hardop af hoe we van deze tegenstander hebben kunnen verliezen’’, blikte trainer Michael Fritzen terug. ,,Ik sta zelf ook nog steeds voor een raadsel. De kwaliteit is er, maar het komt er niet uit. Misschien is het vertrouwen beschadigd door de laatste wedstrijden. Ik heb de bal bij de ploeg neergelegd. We gaan tijdens de volgende training bespreken hoe we deze trein weer op stoom krijgen.’’

Scores: Emiel Stadt 5, Pascal Amersfoort 4, Wendy Schippers, Rick Wals.