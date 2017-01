Dekker en Blokker in wachtkamer voor NK

GRONINGEN - Miranda Dekker en Roza Blokker leven de komende weken tussen hoop en vrees. De Zaanse schaatssters stonden tijdens de strijd om de Gruno Bokaal, de plaatsingswedstrijd voor het Nederlands kampioenschap allround, na drie afstanden respectievelijk veertiende en vijftiende. Posities die onvoldoende lijken voor rechtstreekse plaatsing voor het NK.

Lijken, want het is nog onduidelijk hoeveel deelnemers aan de wedstrijd in Groningen zich uiteindelijk voor het NK plaatsen. ,,Dat hangt van meerdere factoren af’’, reageerde Blokker. ,,Rijdsters die aan de worldcup hebben deelgenomen, zijn sowieso geplaatst. Maar er zijn vervolgens ook altijd weer rijders die afzeggen. Nadeel voor ons is dat er dit jaar vier startplaatsen minder zijn, er doen twintig in plaats van 24 rijders mee. Ik schat in dat Miranda eerste en ik tweede reserve sta. Maar dat is puur een aanname.’’

Blokker stond na de eerste dag veertiende, één plaats voor Dekker. Een primeur, nooit eerder stond de Zaandijkse op een serieus toernooi na twee afstanden hoger dan de Koogse. Toch was Blokker niet geheel tevreden over haar optreden op de eerste dag. ,,Op de drieduizend meter reed ik vijf ronden vlak, maar liepen mijn rondetijden in de slotfase flink op. Daar baalde ik van, enorm zonde.’’

Een dag later reed Blokker een matige vijftienhonderd meter. ,,De verschillen waren niet groot, maar ik baal ervan dat ik door twee rijdsters ben gepasseerd. Ik schoof zelf weer één plek op, omdat een deelneemster afzegde voor de tweede dag.’’

Toch verliet Blokker de Groningse ijsbaan met ’een ok-gevoel’. De Zaandijkse mocht, omdat diverse rijdsters afzegden voor de slotafstand (die niet meetelde voor plaatsing voor het NK), starten op de afsluitende 5000 meter en eindigde op deze afstand als zevende en het toernooi op de negende plaats.