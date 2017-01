Kondo: ’Schiet mij maar lek’

Ronald Goedheer Chris Manuputty in een fase dat er voor Kondo geen vuiltje aan de lucht leek.

WORMER - De aanhang van Kondo Budjang krabde zich na afloop van het duel tegen Knooppunt 2 verdwaasd over het hoofd. Niemand leek te begrijpen wat er precies was gebeurd. Feit was dat het scorebord een voor de Zaanse eerstedivisionist negatieve eindstand (5-6) aangaf.

Door Eric Strouwen - 6-1-2017, 23:16 (Update 6-1-2017, 23:16)

Zes minuten na rust was er geen vuiltje aan de lucht voor de thuisploeg. Dankzij treffers van Chris Manuputty (1-0), Jaïr Manuputty (2-0) en Jordan de Jong (3-1) had Kondo de touwtjes stevig in handen. Maar in de...