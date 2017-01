Carl Ern trainer van SVA

ASSENDELFT - SVA heeft Carl Ern aangetrokken als opvolger voor Rob Hersche. Club en trainer gaan een overeenkomst van twee seizoenen aan.

Ern is momenteel werkzaam bij tweedeklasser KFC. Met de Koger vereniging promoveerde de trainer afgelopen seizoen als kampioen naar de tweede klasse. Het was al bekend dat hij aan zijn laatste jaar bij de club bezig was. KFC, dat momenteel tiende staat, heeft inmiddels Guillaume Groot vastgelegd als opvolger van Ern.

SVA bezet momenteel de vierde plaats in de vierde klasse C. Eind december werd bekend gemaakt dat het contract met trainer Hersche niet zou worden verlengd. Ern krijgt als opdracht mee om van de club, met behulp van de aanstomende jeugd, een stabiele derdeklasser te maken.