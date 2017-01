Patrick de Reus trainer volleybalsters Zaanstad

KOOG AAN DE ZAAN - Patrick de Reus maakt het seizoen af als trainer van de vrouwenselectie van Zaanstad. De 47-jarige voormalig international volgt Robin Bhaggan op, die in november vertrok bij de eerstedivisionist.

De Reus maakte als speler deel uit van het Nederlands volleybalteam dat in 1991 derde werd op het Europees kampioenschap. Tijdens de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona - waarop Nederland als tweede eindigde - maakte de geboren Zaandammer deel uit van de selectie, maar kwam hij niet in actie. Met Arnold van Ree was hij ’reserve buiten het team’.

De honderdnegentienvoudig international kwam op clubniveau uit voor Argus, Molenwiek, Zaanstad, Delta Lloyd/AMVJ en Alcom/Capelle. Bij laatstgenoemde vereniging was hij ook actief als trainer.