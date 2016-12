Boshuizen vertrekt na dit seizoen bij Fortuna Wormerveer

Remi Boshuizen.

WORMERVEER - Remi Boshuizen stopt aan het eind van het seizoen als trainer van de voetbalsters van Fortuna Wormerveer. De oefenmeester laat weten dat zijn beslissing niets te maken heeft met de selectie, maar dat hij meer tijd wil vrijmaken voor zijn kinderen.

,,Die kinderen willen zelf ook sporten’’, laat de oefenmeester weten. ,,Te vaak heb ik al nee moeten zeggen. Meegeven aan een vreemde kan ik niet over mijn hart verkrijgen. Hoe graag ik ook met de Fortuna vrouwen op pad ga, het kan gewoon niet langer.’’

Boshuizen nam aan het eind van vorig seizoen in de nacompetitie het stokje over van Carola van der Laan. De wisseling van de wacht voorkwam niet dat de ploeg degradeerde uit de topklasse. ,,Als ik iemand nu moet adviseren zeg ik: nooit in een nacompetitie beginnen’’, kijkt Boshuizen terug. ,,Je kent de groep niet, weet niet hoe gereageerd zal worden. Deze start was ongelukkig.’’

Boshuizen begon met een duidelijke taak aan het seizoen: het verloren terrein onmiddellijk terugwinnen. ,,We moeten kampioen worden’’, is ook de visie van de trainer. ,,Met deze selectie kan dat.’’

Fortuna heeft halverwege het seizoen nog altijd goed uitzicht op het bereiken van het doel. De ploeg steekt met ’t Zand in de hoofdklasse zondag duidelijk boven de rest uit. De Wormerveersen versloegen de concurrent in het onderlinge duel, maar staan in de winterstop door twee gelijke spelen tweede. Zondag plaatste de ploeg zich bovendien bij de laatste zestien. Met stiekeme hoop op het bereiken van de kwartfinale. Met Achilles’29 heeft de ploeg namelijk niet de meest lastige eredivisionist geloot.