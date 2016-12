Rugbyers Zaandijk: Promotie nog niet gewenst

Ronald Goedheer Niels Leungen (met bal): ,,Omdat iedereen voor elkaar vecht op het veld, schept dat een hechte band en dat is mooi om te zien.’’

ZAANDAM - Drie achtereenvolgende zeges, met als hoogtepunt de overwinning op koploper USRS 2 van afgelopen zondag, hebben het zelfvertrouwen van de rugbyers van Zaandijk goed gedaan. Maar verwijzingen naar promotie worden door trainer Norbert Verhofstad onmiddellijk naar de prullenbak verwezen.

Door Max Brienen - 22-12-2016, 17:45 (Update 22-12-2016, 17:45)

,,Ik wil met deze groep nog één jaar in de derde klasse blijven. Zo kunnen de spelers allemaal wat sterker worden en groeien in het spel. Zodat als Zaandijk volgend seizoen wel promoveert, het team gelijk ook in de tweede klasse...