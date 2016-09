Harde woorden bij Hellas

Ronald Goedheer Hellas Sport kwam tegne Jong Holland met 2-0 voor, maar leek uiteindelijk ten onder te gaan aan de eigen frustraties.

TWEEDE KLASSE ZAT. - Er leek na een kwart wedstrijd geen vuiltje aan de lucht voor Hellas Sport. De Zaandammers leidden met 2-0 en hadden het beter voetballende Jong Holland ogenschijnlijk in de tang. Het bleek slechts schijn, want bij het eerste serieuze zuchtje tegenwind van de tegenstander zakte Hellas als een kaartenhuis in elkaar.

Door Daan Keijzer - 18-9-2016, 23:30 (Update 18-9-2016, 23:30)

Naarmate de wedstrijd vorderde hielden de spelers zich steeds meer bezig met mondelinge gevechten - zowel onderling als richting de scheidsrechter - dan met voetbal. Het resulteerde...