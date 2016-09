Teams Lycurgus naar eredivisie

Ronald Goedheer Lycurgiaan Gaard van Vugt in actie op de 110 meter horde.

ATLETIEK - Het was niet de meest gelukkige planning. Op de dag van de Dam tot Damloop werd op de baan van Lycurgus door mannen- en vrouwenploegen gestreden om een plek in de eredivisie. ,,Het probleem speelt alleen in de Zaanstreek’’, reageerde trainer Frank Stam op de vraag naar de opmerkelijke overlapping van twee grote atletiekgebeurtenissen. ,,Buiten deze regio is er geen club die rekening houdt met de Dam tot Damloop.’’

Door Hans Fiere - 18-9-2016, 23:28 (Update 18-9-2016, 23:28)

Voorzitter Armand Ellsworth sloot zich aan bij de uitleg van Stam. ,,Bij verschuiving hadden alle andere ploegen afgezegd. Want in september zijn er elk weekend finalerondes in telkens weer een andere leeftijdscategorie. Met als gevolg dat het voor veel clubs onmogelijk zou zijn om een team op de been te brengen.’’

De concurrentie van de Dam tot Damloop bleek voor Lycurgus geen problemen op te leveren; zowel organisatorisch als sportief verliep de wedstrijd uitstekend voor de Krommenieër vereniging. Het mannenteam eindigde als eerste, het vrouwenteam op de gedeelde tweede plaats. Met als gevolg dat beide ploegen volgend jaar op het hoogste niveau strijden.

,,We hadden met de mannen in feite een makkelijke middag’’, oordeelde Stam. De teamcaptain wees op de ongelukkige gang eerder dit seizoen tijdens de strijd om de landstitel. ,,We hadden wat pech en een aantal atleten bleven onder het normale niveau. Als we normaal hadden gepresteerd, waren we helemaal niet naar deze promotie/degradatiewedstrijd verwezen.’’

Stam keek dan ook met meer vrees naar de vrouwen. ,,Tijdens de wedstrijd in juni hadden we last van blessures en scoorden we een heel ongelukkige nul bij het kogelslingeren. Dat is vandaag recht gezet. Deze wedstrijd bewijst dat we thuishoren op het hoogste niveau.’’

Eindstand. Mannen: 1. Lycurgus 123, 2. Unitas Sittard 110, 3. AV’23 103, 4. Hellas Utrecht 79. Vrouwen: 1. Rotterdam Atletiek 118, 2. Lycurgus 103 (vijf zeges), 3. PAC Rotterdam 103 (één zege), 4. Sprint Breda.