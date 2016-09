Veel te gewaagde aanval

Ronald Goedheer Joris Moes sleepte remise uit het vuur.

SCHAKEN - De schakers van ZSC/Saende maken op papier weinig kans op handhaving in de tweede klasse. De gepromoveerde Zaandammers worden op rating ruim afgetroefd door overige ploegen in de poule. Dat de ploeg de competitie begon met een nederlaag, kwam dan ook niet als een verrassing. Maar het resultaat (3,5-4,5) tegen Voorschoten gaf onmiddellijk aan dat rating niet alleszeggend is.

Door Peter Roggeveen - 18-9-2016, 23:27 (Update 18-9-2016, 23:27)

Want als Eric Bark iets minder risico’s had genomen had de thuisploeg een gelijkspel uit het vuur gesleept. De teamcaptain probeerde...