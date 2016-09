Derde medaille voor Marlou van der Kulk

ANP Marlou van der Kulk.

RIO DE JANEIRO - Marlou van der Kulk sloot haar optreden op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro zaterdag af met een derde plaats op de tweehonderd meter wisselslag. Waarmee de 23-jarige kersverse Zaandamse haar derde medaille van het toernooi won. Eerder veroverde ze zilver op de 100 meter rugslag en brons op de 200 meter vrije slag.

Door Marcel Tabbers - 18-9-2016, 23:26 (Update 18-9-2016, 23:26)

Alle prestaties van zaterdag werden overschaduwd door de dood van Bahman Golbarnezhad. De Iraanse wielrenner overleed nadat hij onderuit was gegaan in de afdaling, waar tijdens de ’gewone’ Olympische Spelen Annemiek van Vleuten viel en daarmee de vrijwel zekere gouden medaille verspeelde. Van der Kulk kreeg niets mee van het dramatische voorval.

,,Ik was me aan het voorbereiden op mijn laatste race, toen het gebeurde. We werden niet op de hoogte gebracht. Bij de Paralympische Spelen is het de hele tijd hectiek. Dat zag je ook vanavond weer. Wat een aparte sfeer met die zestienduizend toeschouwers op de tribune. Dat maak je maar eens in de vier jaar mee eigenlijk. Het was weer een hele week volop genieten.’’

Tijdens de finale van de tweehonderd meter wisselslag in de categorie S14 bleek de Bethany Firth ongenaakbaar. De Britse zwom met 2.19,55 minuten een nieuw paralympisch record. Het was haar derde zege in Brazilië. De strijd om de tweede plaats tussen Van der Kulk en de – eveneens Britse – Jessica Applegate leverde meer spanning op. Even leek de Nederlandse aan het langste eind te zullen trekken. Na de 50 meter vlinderslag lagen beide kemphanen vrijwel gelijk. Na de rug- en schoolslag had de Nederlandse een voorsprong van anderhalve seconde. Maar op de laatste vijftig meter had Van der Kulk geen antwoord op de versnelling van de Britse. De Zaandamse tikte aan in een tijd van 2.29,49 minuten. Applegate was twee seconden eerder bij de finish (2.27,58 minuten).

,,Na de schoolslag was er een moment dat ik dacht: Ik kan je hebben’’, reageerde Van der Kulk na de race. ,,Helaas kwam ze toch nog heel hard over mij heen. Dat kwam niet als een verrassing. Maar het had natuurlijk wel leuk geweest als ik in deze perfecte race mezelf met zilver had beloond.’’