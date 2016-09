Tevreden met gelijkspel

Ronald Goedheer Assendelver Maarten Hemmen in duel met Keffa Bagyabangi, die later door scheidsrechter Wiedijk van het veld werd gestuurd.

EERSTE KLASSE - Even nam Assendelft in de beginfase van de tweede helft het heft in handen. Maar opmerkelijk genoeg verdween het overwicht nadat Fortuna-speler Keffa Bagyabangi van het veld was gestuurd. In beide kampen werd na afloop geconcludeerd dat de derby met het gelijke spel (1-1) een terechte uitslag kreeg.

Door Frank Aafjes - 18-9-2016, 23:26 (Update 18-9-2016, 23:26)

,,Na de rode kaart hinkten mijn spelers op twee gedachten’’, analyseerde Assendelft-trainer Guillaume Groot na afloop. ,,Dat is nooit goed. Maar wel begrijpelijk. Ons eerste punt is binnen, hier kunnen we...