Aaron Bruijn helpt Kondo langs Knooppunt

AMSTERDAM - De zaalvoetballers van Kondo Budjang zijn de competitie uitstekend begonnen. In Amsterdam werd met 3-4 gewonnen van Knooppunt 2. Met drie treffers eiste Aaron Bruijn een hoofdrol voor zich op. De prestatie van de speler die op het veld uitkomt voor Fortuna Wormerveer is opmerkelijk, hij debuteert dit seizoen namelijk in de zaal.

Kondo, dat de afgelopen seizoenen de punten vooral in eigen huis binnensleepte, begon aarzelend en kwam twee keer op achterstand (1-0 en 2-1). Maar langzaam maar zeker namen de bezoekers het heft stevig in handen. De al gememoreerde drie treffers van Bruijn hielpen de Zaanse eerstedivisionist aan de leiding (2-3), waarna een fraaie ’Manuputty-aanval’ het verschil zelfs op twee treffers bracht (2-4). Het was Mandjano Manuputty die de bal tegen het net schoot, na voorbereidend werk van eerst Chris en vervolgens Randazzo Manuputty. Een moment van concentratieverlies hielp de thuispoloeg terug naar 3-4, maar de zege Kondo kwam niet meer in gevaar.