Topsporthal De Koog in gebruik genomen ’Sport is emotie, sport is ambitie’

Foto’s Ronald Goedheer De feestelijke opening van Topsportcentrum De Koog werd omlijst met diverse activiteiten en demonstraties.

KOOG AAN DE ZAAN - ’Sport is emotie, sport is ambitie’. Met deze woorden begon wethouder Jeroen Olthof vrijdagmiddag de handeling waarmee een traject van zes jaar ten einde kwam. In Koog aan de Zaan werd Topsporthal De Koog officieel in gebruik genomen.

Door Eric Strouwen - 16-9-2016, 23:11 (Update 16-9-2016, 23:37)

,,In 2010 was ik als beginnend wethouder te gast bij een korfbalwedstrijd van KZ. Waar ik door de supporters werd toegezongen: ’Waar blijft die sporthal nou?’.’’ Olthof liet een korte pauze vallen. ,,Nou, hier is jullie sporthal dan.’’

De sporthal - die binnenkort nog wordt voorzien van een Zaanse Hall of Fame - krijgt volgende week haar vuurdoop als het pand drie dagen lang het toneel is van het EK-kwalificatietoernooi volleybal. Bij een uitverkocht huis zullen er dan elfhonderd toeschouwers in de hal zitten.

Dat aantal werd gisteren niet gehaald, maar mede aangetrokken door diverse demonstraties en andere activiteiten namen enkele honderden belangstellenden een kijkje in het gebouw, dat negen miljoen euro heeft gekost en als thuisbasis gaat fungeren van onder meer KZ/Hiltex (korfbal) en Zaanstad (volleybal).

Gymles

Het pand bestaat uit twee verschillende hallen, een ruimte van elf meter hoog voor topsport en één van negen meter hoog voor de breedtesport. Laatstgenoemde ruimte is ook bedoeld voor gymlessen van diverse scholen.

Als er al wanklanken te horen waren, werden die in aantal ruimschoots overtroefd door de positieve geluiden. De schouderklopjes aan het adres van Olthof (en andere personen die een belangrijke rol in de realisatie hebben gespeeld) waren talrijk.

,,Ik hoop in 2028 voor de televisie te zitten’’, beschreef Olthof zijn toekomstbeeld. ,,Om Zaanse zaalsporters te zien schitteren op de Olympische Spelen. Dan zal ik terugdenken aan vandaag. De dag dat we de voorzieningen in gebruik hebben genomen die ervoor hebben gezorgd dat deze sporters optimale omstandigheden kregen om uit te groeien tot wereldtoppers.’'