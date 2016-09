Rugby Zaandijk: ’Lat moet hoog gelegd’

Ronald Goedheer De rugbyers van Zaandijk hebben sinds enkele weken sportpak Jagersveld als thuishaven.

ZAANDAM - De ambities? Er verschijnt een grijns op het gezicht van Norbert Verhofstad, sinds dit seizoen trainer van de rugbyers van Zaandijk. ,,Zelfs voorzitter Mart Kat verbleekte toen ik mijn doelen aan hem voorlegde. Over tien jaar hebben we vijf volwaardige teams. Waarvan het eerste in de Engelse competitie speelt en het tweede in de Nederlandse ereklasse. En in de jeugd is elke categorie dubbel gedekt.’’

Door Eric Strouwen - 13-9-2016, 20:05 (Update 13-9-2016, 20:05)

De oefenmeester kijkt vrolijk naar de verbaasde gezichten. ,,Ik vind dat je de lat altijd...