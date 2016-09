Zwemster Marlou van der Kulk euforisch na zilver en brons

ANP Marlou van der Kulk (rechts) is zichtbaar blij met haar derde plaats op de tweehonderd meter vrijeslag.

RIO DE JANEIRO - Na het behalen van haar zilveren medaille op de honderd meter rugslag was Marlou van der Kulk euforisch. De vreugde bij de 23-jarige was zondagnacht nauwelijks minder, toen zij tijdens de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro op de tweehonderd meter vrijeslag als derde aantikte. Beide prestaties waren het maximaal haalbare, besefte de zwemster - die uitkomt in de categorie S14 - na beide races onmiddellijk. Van der Kulk, sinds kort woonachtig in Zaandam, komt in Brazilië ook nog uit op de honderd meter schoolslag en de tweehonderd meter wisselslag.

Door Marcel Tabbers en Eric Strouwen - 12-9-2016, 19:11 (Update 12-9-2016, 19:11)