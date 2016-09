Beste race ooit onvoldoende voor medaille

Ronald Goedheer Esther van der Loos

RIO DE JANEIRO - Esther van der Loos greep tijdens de Paralympische Spelen nipt naast een medaille. De Assendelftse roeister eindigde met Corné de Koning in ’de romp-armklasse’ achter Groot-Brittannië, Frankrijk en China als vierde.

De 48-jarige Assendelftse stapte met gemengde gevoelens uit de boot. ,,Meer zat er niet in’’, zuchtte de Zaanse direct na de race. ,,We hebben vandaag de beste race uit onze carrière geroeid. We hebben teams achter ons gehouden die we niet eerder hebben verslagen. Dus dan doe je het gewoon goed. Maar derde of vierde, dat maakt een wereld van verschil.’’

Voor Van der Loos en De Koning is de vierde plek de beste prestatie ooit op een mondiaal toernooi: het duo eindigde op wereldkampioenschappen drie keer als vijfde. ,,We hebben een stapje vooruit gezet’’, realiseerde Van der Loos zich. ,,Misschien zal ik dat besef morgen doordringen. Maar op dit moment baal ik enorm.’’

Lars Conijn, de derde Zaanse deelnemer aan de Paralympische Spelen, speelde vannacht met het CP-voetbalteam het laatste groepsduel tegen titelfavoriet Iran. De Nederlandse ploeg speelden gelijk tegen de Verenigde Staten (2-2) en wonnen van Argentinië (2-0). Oranje moet in de groep bij de eerste twee eindigen om zich te plaatsen voor de halve finale.