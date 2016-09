’Hij spreekt grappig Engels’

Ronald Goedheer Tijdens de verschillende oefeningen zoekt Andrija Prlainovic regelmatig het contact met zijn pupillen.

WATERPOLO - Met gespannen gezichten lopen de jongens van dertien, veertien en vijftien zaterdagmiddag De Slag binnen. Eindelijk begint de training waar de jonge waterpoloërs al maanden naar uit hebben gekeken. Een clinic van Andrea Prlainovic, de speler die door velen wordt gezien als de beste speler van de wereld en enkele weken geleden Servië naar de gouden medaille leidde op de Olympische Spelen.

Door Tom Flipse - 12-9-2016, 11:24 (Update 12-9-2016, 11:24)

Prlainovic zit op de rand van het zwembad rustig te wachten tot de jongeren zich rond hem hebben verzameld. De Serviër is in Nederland om in totaal drie clinics te geven. Zaandam is het tweede station. Het initiatief voor de clinics is genomen door Evangelos Doudesis. De voormalig Grieks international - die als speler uitkomt voor Polar Bears en sinds dit seizoen trainer is van de vrouwenselectie van de club uit Ede - speelt zelf een belangrijke rol tijdens de trainingen.

De sfeer is wat gespannen, er worden weinig woorden gewisseld. Dan neemt Doudesis het woord en begint de training. Het Engels van de Griek is goed, maar de jongens moeten duidelijk wennen aan zijn accent. Wanneer hij een specifieke manier van zwemmen uitlegt vanaf de kant kijken veel van de waterpoloërs hem vragend aan. Een plotseling ’go’ maakt een vragenrondje onmogelijk. De waterpoloërs kijken goed naar elkaar en voordat de overkant van het bad wordt gehaald, is de oefening voor iedereen duidelijk.

Op de tribune wachten twee Belgische sporters geduldig tot zij aan de beurt zijn. De groep die vandaag onderwezen wordt, is verdeeld in vier teams: jongens A, jongens B, meisjes A en meisjes B. Pieter Dewyse en Brian Lee (beiden 15) zitten in de tweede jongensgroep en hebben drie uur in de auto gezeten om dit mee te maken. ,,Dit is de kans om Andrea in levende lijve te zien. Hij is wel een idool, ja’’, reageert Dewyse enthousiast. Zijn buurman hoopt veel te leren. ,,En het is een kans om te zien waar we staan. De waterpolosport in België zit in de lift. Het is dus leuk om te zien hoe we het doen in vergelijking met de Nederlandse jongens.’’

Als de zwemoefening voorbij is, vergezelt Doudesis Prlainovic in het water. Het tweetal wil een passoefening voordoen, maar heeft nog een extra man nodig. Tot diens schrik wijst de Serviër naar De Zaan-speler Mitchell Rijks. De vijftienjarige voert de oefening foutloos uit. ,,Gelukkig wel, ja. Ik was eerlijk gezegd best zenuwachtig. Maar ik vond het heel vet!’’

Tijdens de verschillende oefeningen zoekt Prlainovic regelmatig het contact met zijn pupillen. ,,Hij nam voor iedereen de tijd’’, vertelt Rijks. ,,Mij nam hij even apart om te werken aan mijn passhouding. Hij draaide mijn lichaam in de juiste houding en deed voor hoe het wel moest. Wat ik van hem vind? Hij spreekt grappig Engels.’’

Eelco Wagenaar (keeper van het Nederlands team) en teamgenoot van Doudesis bij Polar Bears fungeert tijden de clinic als assistent. Hij geniet van elke seconde. ,,Prlainovic is misschien wel de beste waterpoloër van de hele wereld op dit moment. En ’Eva’ ken ik natuurlijk van Polar Bears. Landen als Servië zijn technisch een stuk verder. In Nederland is het niveau van de trainers lager. Kinderen kunnen een hoop opsteken van deze clinic.’’