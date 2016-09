KZ herpakt zichelf in tweede bedrijf

Ronald Goedheer Erik de Vries.

VELDKORFBAL - Na een moeizaam begin van de wedstrijd rechtte KZ/Hiltex op tijd de rug en won het van KCC: 21-24. ,,We kwamen matig uit de startblokken’’, oordeelde trainer Maarten van Woerkom. ,,We speelden voor onszelf en mopperden.’’

In de rust nam Van Woerkom de tijd om de fouten uit de ploeg te halen. ,,KCC had twee goede spitsen in het veld staan en daar hadden we in de eerste helft geen antwoord op. We moeten die gasten dan als vak uitschakelen, nu verdedigden we allemaal voor onszelf.’’

Maar na de pauze tapte KZ uit een ander vaatje. ,,We hebben heel aardig gekorfbald en vijftien doelpunten gemaakt. Bovendien hebben we in de verdediging voor elkaar gewerkt. Ik was erg tevreden over de tweede helft’’, analyseerde de oefenmeester.

Routinier Erik de Vries - die vorig jaar voornamelijk in het tweede team speelde - maakte volgens Van Woerkom het verschil. ,,Vorige week tegen PKC had hij het zwaar, maar nu was Erik beslissend. Of hij weer kans maakt op een vaste plek in KZ 1? Natuurlijk, zeker als hij zo belangrijk blijft voor de ploeg.’’

Scores: Rick Voorneveld 9, Emiel de Kruijff 8, Erik de Vries 3, Anouk Haars, Naomi Zuidweg, Rosemarie Roozenbeek en Jordi Pasma.