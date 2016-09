Fortuna-trainer: Tevreden ondanks ruime nederlaag

EERSTE KLASSE - Fortuna Wormerveer is met lege handen terug naar huis gestuurd. De voetbalploeg van trainer Martin de Groot kreeg op bezoek bij Purmerstein met 3-0 een flinke draai om de oren. Ondanks de duidelijk afspiegeling in de uitslag toonde de oefenmeester zich tevreden over zijn ploeg.

,,Het is misschien gek om te zeggen maar in de rust was ik ondanks de 2-0 achterstand best blij’’, zuchtte De Groot na afloop. ,,Dit was echt de beste helft onder mijn leiding. Waar je normaal gesproken met 0-6 voor moet staan, sta je nu met 2-0 achter.’’

Kansen

Het nog altijd doelpuntloze Fortuna Wormerveer moet van de trainer werken aan het omgaan met kansen. ,,We missen duidelijk koelbloedigheid voor het doel’’, analyseerde de oefenmeester. We maken als we in de positie komen om te scoren steeds de verkeerde keuzes. En dat is ontzettend zonde.’’

Voor Dick Bos was het anders dan vorig jaar. In plaats van vóór Purmersteijn, speelde hij tégen de club. Bos vertrok in de zomer naar Fortuna en heeft de smaak inmiddels lekker te pakken. Hij keek met een tevreden gevoel - en enigszins gekleurd - terug op de wedstrijd tegen zijn oude werkgever.

,,We hebben Purmersteijn in de eerste helft helemaal weggespeeld - van het kastje naar de muur. We hadden het geluk niet mee toen het op scoren aankwam. We hadden vier goals kunnen maken in de eerste helft.’’

Bos zag ook een verschil met de tweede helft. ,,Daarin wilden wij dezelfde energie steken, maar Purmersteijn bleef rustig. Ondanks de nederlaag ben ik trots op het team; we hebben heel goed gevoetbald.’’