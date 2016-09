Blijheid ZCFC, domper PSZ

Ronald Goedheer PSZ’er Martijn Speekhoudt en ZCFC’er Tom van Splunteren, verwikkeld in een duel om de bal.

DERDE KLASSE ZAT. - Nadat ZCFC vorig weekeinde een glansrijke overwinning had geboekt en PSZ in eigen huis nipt onderuit was gegaan, wachtte voor beide ploegen afgelopen zaterdag al de eerste derby van het seizoen. Waar ZCFC de stijgende lijn wilde doortrekken en PSZ zich juist wilde herpakken, trok de thuisploeg uiteindelijk aan het langste eind. Op sportpark Kalverhoek stond na negentig minuten spelen een 3-2 stand op het scorebord.

Door Sam van der Loo - 12-9-2016, 11:17 (Update 12-9-2016, 11:17)

ZCFC-buitenspeler Lucas Wijkstra opende binnen 120 seconden al de score. Na een...