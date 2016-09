Spanje traint op Slibkuil: ’Sla maar iets minder hard’

Ronald Goedheer Het Spaanse honkbalteam werkte in Krommenie de laatste training af voor het EK.

KROMMENIE - Op het veld van Cromtigers staan ruim dertig in het rood gestoken mannen slagoefeningen af te werken, onder de tonen van opzwepende Spaanstalige muziek en het uitroepen van de nodige begeleidende ’oyes’. Het betreft het honkbalteam van Spanje. De Zuid-Europeanen werken in Krommenie de laatste training af voor het duel tegen België, waarmee de ploeg vandaag in Hoofddorp begint aan het Europees kampioenschap.

Door Daan Keijzer - 8-9-2016, 18:56 (Update 8-9-2016, 18:57)

Tussen de trainende honkballers door lopen Fred Capel en Ruud van den Broek van hot naar her...