’Ik zie nog steeds potentie in dit team’

Ronald Goedheer Roda-trainer Ivar Karsters zag zijn ploeg zaterdag het eerste competitieduel ruim winnen.

WESTZAAN - Ivan Karsters begon in augustus bij Roda vol goede moed aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. De voormalig korfballer van onder meer Groen Geel heeft zich de afgelopen weken echter ongetwijfeld regelmatig afgevraagd waaraan hij is begonnen. Nadat Charlie Kooiman al bekend had gemaakt dit seizoen niet beschikbaar te zijn, deed een incident (buiten het korfbal om) de selectie verder uitdunnen. Onder meer topschutter Tim de Beer maakt geen deel meer uit van de groep. Dagblad Zaanstreek besprak met Karsters de ontstane situatie.

Door Tom Flipse - 6-9-2016, 17:02 (Update 6-9-2016, 17:02)