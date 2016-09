Stand-in van 53 jaar als sluitpost

Ronald Goedheer Rene Speekhout: ,,Het is natuurlijk wel leuk om mee te doen, maar in Hellas 1 moet natuurlijk een jonge jongen onder de lat staan.’’

Hellas Sport ging zaterdag bij de entree in de tweede klasse met 4-0 onderuit bij DVVA. Aan een gebrek aan routine lag het in ieder geval niet. Bij de Zaandammers stond namelijk René Speekhoudt onder de lat, die met zijn 53 jaar (in de krant van maandag werd hij ten onrechte nog eens vier jaar ouder gemeld) twee keer zoveel lentes heeft meegemaakt als de nodige veldspelers.

Trainer Miel Mans zag zich genoodzaakt Speekhoudt op te stellen omdat doelman Ori Hoogland vorige...