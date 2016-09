KZ: Van de fitness zo naar de buitentraining

Ronald Goedheer Emiel de Kruijff probeert af te ronden.

VELDKORFBAL - Dat KZ ten onder ging tegen regerend veldkampioen PKC was ingecalculeerd. Binnen de Koger vereniging had menigeen daarom liever een andere tegenstander gehad in de eerste competitieronde. Een zege van het eerste team had tenslotte beter gepast bij de feeststemming, die hoort bij een eerste officiële weekeinde op een drastisch vernieuwd complex.

Door Hans Fiere - 5-9-2016, 13:33 (Update 5-9-2016, 13:33)

Deze zomer werd het kunstgras op het complex van de Koger korfbalvereniging vernieuwd. Maar nog veel belangrijker: de club nam het nieuwe clubonderkomen in gebruik in de naast het terrein verrezen topsporthal.

Voorzitter Alfred Ankum keek trots rond. ,,Ik heb hier achttien jaar voor gewerkt. Als ik vandaag zie hoe alles beweegt en reilt en zeilt, dan ben ik trots dat ik hier deel van uit mag maken.’’

,,We hebben alles nu bij elkaar en dat is geweldig’’, reageerde routinier Erik de Vries opgewekt. ,,We kunnen na een fitnesstraining zo naar buiten lopen om direct te vervolgen met een veldtraining. Een ideale combinatie.’’

De voordelen van het nieuwe complex betaalden zich tegen PKC niet uit in een zege. Trainer Maarten van Woerkom had in de aanloop naar het eerste competitieduel echter al gewaarschuwd de verwachtingen niet te hoog te stellen. De Kogers voeren een verjonging door en dat zal gevolgen hebben voor de resultaten. Het belangrijkste ingrediënt voor het proces heet plezier, gaf Van Woerkom aan. ,,Dat klinkt misschien soft. Maar na een rumoerig seizoen met veel botsingen, staat plezier boven alles. Zo kunnen we weer een hecht team worden.’’

,,We gaan aan de slag met de spelers die hard willen werken en er samen alles uithalen. Dat zijn misschien niet de spelers met het meeste talent, maar wel met de juiste drive.’’

,,Het is jammer dat dat PKC de eerste tegenstander is’’, vervolgde de oefenmeester. ,,Het geeft wel een goed beeld waar we staan. De selectie van PKC is veel breder en een aantal stappen verder dan wij.’’

,,We moeten er als club rekening mee houden dat KZ zich niet plaatst voor de play-offs’’, vulde Wim Bakker aan. De succescoach, die vorig seizoen de taken overnam van Chris Kaper, staat Van Woerkom vanuit de schaduw bij. ,,Bouwen kost tijd. PKC is ook wel eens zesde geëindigd.’’