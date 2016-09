Zaandam Zuid legt Furore in de luren

Ronald Goedheer De teruggekeerde Rick Wals (links) in duel met Dave van Zonderen.

VELDKORFBAL - Met een tactisch hoogstandje nam Zaandam Zuid direct een voorsprong van twee punten op haar grootste concurrent voor het kampioenschap in de vierde klasse. De ploeg van trainer Michael Fritzen strooide eerder deze week zand in de ogen van zijn collega Richard Stolte door in een duel voor de Baderie Cup het tweede team op te stellen. Zodoende wist Furore bar weinig af van de tegenstander terwijl Zaandam Zuid precies wist wat de kwaliteiten en de zwaktes van de Krommenieërs waren.

Door Tom Flipse - 5-9-2016, 13:32 (Update 5-9-2016, 13:32)