Assendelft-trainer: ’Wij zijn soms nog wat te naïef’

Ronald Goedheer Nieuwkomer Mike Jalink controleert de bal.

EERSTE KLASSE - In groten getale liep het trotse dorp Assendelft uit naar het sportpark van hun voetbalploeg. Na de knappe promotie afgelopen seizoen hebben de Assendelvers enorm toegeleefd naar het debuut in de eerste klasse; het aantal verwachtingsvolle gezichten op de tribunes was daarvan bewijs. Tegenstander Velsen, eveneens gepromoveerd, was met 1-2 echter spelbreker.

Door Daan Keijzer - 5-9-2016, 13:29 (Update 5-9-2016, 13:29)

,,Voetballend hebben we vandaag niet alles uit de kast kunnen halen’’, verzuchtte trainer Guillaume Groot na afloop. ,,Dat heeft Velsen goed voor elkaar gekregen met hun lengte...