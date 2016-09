Fortuna W: ’Gelijkspel geen slecht resultaat’

Ronald Goedheer Voormalig OFC’er Revino Morsen passt de bal naar een medespeler.

EERSTE KLASSE - De voetballers van Fortuna Wormerveer stonden tegen Zeeburgia een half uur lang met een man meer op het veld. Toch toonde trainer Martin de Groot zich na afloop van het duel niet teleurgesteld over het doelpuntloos gelijkspel. ,,Vorig jaar begonnen we met 2 verliespartijen en Zeeburgia is een van de beste ploegen in deze afdeling, dat weet ik zeker.’’

Door Frank Aafjes - 5-9-2016, 13:21 (Update 5-9-2016, 13:21)

,,Natuurlijk verwacht je als je in de tweede helft tegen tien man speelt iets meer’’, vervolgde de oefenmeester. ,,Maar het...