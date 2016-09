Seizoensopening eindigt in mineur voor Zilvermeeuwen

Ronald Goedheer Zilvermeeuwen-aanwinst David Zwiebel zet de weg naar het doel in.

TWEEDE KLASSE - ,,Als we aan het eind van de competitie twee punten te kort komen, zal deze wedstrijd nog wel een keer voorbij komen.’’ Zilvermeeuwen-trainer Eric Heerings schudde het hoofd. ,,Vooral vanwege de manier waarop we vandaag hebben verloren.’’

Door Max Brienen en Dylan Vrisekoop - 5-9-2016, 13:20 (Update 5-9-2016, 13:20)

Zilvermeeuwen, dat in drie bekerwedstrijden twaalf tegentreffers incasseerde, oogde angstig. Heerings zag echter een andere oorzaak. ,,Het spel was veel te traag van onze kant. Het was de bedoeling dat één van onze verdedigers in zou schuiven, maar dat gebeurde voor rust niet. Hierdoor speelde we veel te veel de lange bal. En dat is iets wat we juist moeten vermijden. Na rust vulde Emre Dündar het beter in. Maar ik moet toegeven dat we ook na rust niet heel veel hebben gecreëerd.’’

De oefenmeester zweeg even. ,,Het bestuur is heel blij dat we weer terug zijn in de Noord-Hollandse klasse. Maar het gevolg daarvan is dat je vaker tegen ploegen speelt zoals West Frisia. Ploegen die jou het spel laten maken en loeren op de counter. West Frisia is in de tweede helft denk ik één keer op onze helft geweest. Maar benutten die kans wel; en daar gaat het om.’’

Bij Zilvermeeuwen maakte Bozidar Tanaskovic vlak voor tijd zijn competitiedebuut. Hij was de enige van de vijf jonge Bosniërs, die zich in augustus bij de Zaandamse selectie voegden, die tegen West Frisia in actie kwam. Drie zijn inmiddels teruggekeerd naar huis, de vijfde bleef geblesseerd aan de kant.

Bij Heerings kon er ondanks de nederlaag een glimlach af. ,,Het belang van zo’n eerste wedstrijd van het seizoen wordt altijd opgeblazen. Je degradeert er niet mee en je wordt er ook geen kampioen mee. Er is nog niks verloren.’’

Zilvermeeuwen: El Guebli, Savastano (77. Tanaskovic), Van Oostenbrugge, Tetteh, Bonsu, Dündar, Guzhan, Dos Santos, Wijndal (73. Karaca), Zwiebel.