Hercules Zaandam: ’Ruimer moeten winnen’

Ronald Goedheer Mazlun Cetin dribbelt handig langs twee tegenstanders.

DERDE KLASSE - Een goed spelend Hercules heeft overtuigend gewonnen van SVW’27, dat vorig seizoen nog in de tweede klasse uitkwam. In de eerste helft met de harde wind in de rug was de ploeg van trainer Emiel van Eijkeren veruit de bovenliggende partij, en dat resulteerde in een 2-0 voorsprong. Die kwam na de pauze niet meer in gevaar.

Door Erik-Jan Aafjes - 5-9-2016, 13:16 (Update 5-9-2016, 13:16)

In de 22e minuut kreeg Miles Tigchelaar iedereen op de banken met een wonderschoon doelpunt. Hij knalde de bal vanaf veertig meter...