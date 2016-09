Karreman (Zaandijk): ’Ik mis de derby’s’

Ronald Goedheer Ron Karreman.

ZAANDIJK - Met de officiële ingebruikname van het nieuwe kunstgrasveld (zondagochtend 11.45 uur) begint voetbalvereniging Zaandijk - dat in 2017 haar honderdjarig bestaan viert - zondag aan een nieuwe periode in haar bestaan. De (natuurgras-)velden op sportpark Schanszicht stonden erom bekend dat het zij bij regen heel snel onbespeelbaar waren.

Door Dylan Hoekzema - 2-9-2016, 15:01 (Update 2-9-2016, 15:01)

,,Het kunstgras helpt ons’’, stelt trainer Ron Karreman. ,,We hebben een technische ploeg. Daarnaast kunnen we nu altijd trainen. Voorheen werd het veld in barre weersomstandigheden snel onbespeelbaar. Dan moesten we blij zijn als we op een klein stukje veld in Knollendam konden trainen. Die situatie behoort nu tot het verleden.’’

Met Karreman keerde een bekend gezicht terug als hoofdtrainer. De 62-jarige oefenmeester zwaaide vanaf 2009 al vijf seizoenen de scepter bij Zaandijk. ,,Het voelt goed om weer terug te zijn. Dat de spelersgroep heeft gevraagd om mijn terugkeer maakt me extra trots.

Karreman was twee seizoenen hoofdtrainer bij vierdeklasser Buitenveldert, dit seizoen competitietegenstander van Zaandijk. ,,Ik miste daar de beleving bij de spelers die hier wel aanwezig is. Vaak zaten mijn beste spelers op de bank omdat ze niet hadden getraind. Zoiets gebeurt niet snel bij Zaandijk. Ook zaten er veel verschillende culturen in de selectie, dat boterde niet altijd. Ik ben nog van de oude stempel en was er op den duur klaar mee.’’

Met Zaandijk, waar zijn zoon Tim Karreman de aanvoerdersband draagt, hoopt Karreman een stapje vooruit te maken. ,,Kampioen zullen we niet worden, we gaan voor een periodetitel. Ik vind het jammer dat we in de Amsterdamse klasse zijn ingedeeld. Ik mis de derby’s, alleen RCZ is overgebleven.’’

,,De groep is sterker dan vorig seizoen. Dus de lat ligt iets hoger. Mijn voorganger Leslie Honig heeft het prima gedaan. Maar ik wil dit jaar dat spelers meer vooruit dan achteruit lopen, dat proberen we erin te slijpen.’’

Karreman laat weten dat hij aan zijn laatste klus als trainer is begonnen. ,,Maar mijn zoon Robin is dit seizoen trainer van KFC 3. Wellicht dat hij ooit nog hoofdtrainer wordt.’’